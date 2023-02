Estos son los grupos del Mundial Femenino 2023

Tras la histórica clasificación de la selección Femenina de Fútbol, la FIFA ha anunciado cómo se conformarán los ocho grupos de esta Copa Mundial Femenina de la FIFA, Australia/Nueva Zelanda 2023 celebrado del 20 de julio al 20 de agosto.

Este será el primer mundial en el que dos países serán anfitriones, además será la primera copa luego del anuncio de la ampliación en el número de participantes.

Las selecciones de Panamá, Haití y Portugal se unieron a este gran evento del fútbol femenino tras vencer a sus oponentes durante la ronda de repechaje.

De acuerdo al itinerario previamente planificado la ronda de grupos terminará el jueves 3 de agosto, y del 8 al 5 se llevarán a cabo los partidos de la fase de octavos de final del torneo; los cuartos de final tienen fecha para los días 11 y 12 de agosto, mientra que las semifinales se jugarán 15 y 16 de agosto, finalmente el día 19 se celebrará el partido del tercer puesto el 19 y la final será el 20 de agosto.

En esta ocasión Concacaf contará con un récord de seis naciones en el torneo este verano, con Panamá uniéndose a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Haití.

The #FIFAWWC 2023 Groups are set! 🙌

Which one is the most exciting? 😁 #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 23, 2023