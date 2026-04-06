Excursionistas en Volcán Barú reciben atención por deshidratación

Dos mujeres fueron atendidas de manera oportuna por personal de emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y de la Cruz Roja Panameña, luego de presentar síntomas de agotamiento físico y vómitos tras descender del Parque Nacional Volcán Barú.

La atención fue coordinada por guardaparques y personal administrativo del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), quienes se encontraban en funciones en el puesto de control de Camiseta, ubicado en la entrada al volcán por el distrito de Boquete. En el sitio, un paramédico de SINAPROC brindó asistencia inmediata con el apoyo del equipo de la Cruz Roja.

Gracias a la rápida intervención y a las medidas de hidratación aplicadas, no fue necesario el traslado en ambulancia. Las damas lograron estabilizarse y continuar su salida del área protegida sin mayores complicaciones.

Las autoridades reiteran el llamado a los visitantes a tomar las debidas precauciones al realizar este tipo de actividades. Se recomienda utilizar vestimenta y calzado adecuados, mantenerse hidratados y, especialmente, evaluar su condición física antes de emprender el ascenso y descenso a este importante destino natural.