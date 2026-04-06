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Sinaproc brindó un balance de los incidentes en Semana Santa

Published

8 mins atrás

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El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) presenta el balance consolidado correspondiente a la Fase 3 del operativo Guardianes 2026, desarrollado durante el Sábado Santo, destacando una alta movilización de personas hacia sitios turísticos y actividades religiosas a nivel nacional.

En cuanto a la afluencia en playas y ríos, se contabilizaron 2,084 usuarios, de los cuales 506 eran bañistas. Entre los sitios más visitados destacan:
– Playa Las Lajas: aproximadamente 300 personas
– Playa La Ensenada: aproximadamente 110 personas
– Playa La Langosta: aproximadamente 100 personas

Por otra parte, las actividades religiosas registraron una participación masiva, con 338,600 asistentes a procesiones en provincias como Chiriquí, Herrera, Coclé, Bocas del Toro y Panamá.

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