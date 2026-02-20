Mel Gibson graba su nuevo proyecto bíblico en Italia

El director y actor Mel Gibson regresó a Italia para trabajar en una nueva producción relacionada con el mundo de La pasión de Cristo, considerada una de las películas religiosas más discutidas en el cine actual. Las grabaciones están teniendo lugar en las cercanías de Matera, una área famosa por su paisaje rocoso y su importancia histórica, que a menudo se utiliza como fondo para historias bíblicas.

El rodaje se realiza en el parque natural de la Murgia, un espacio protegido que cuenta con cuevas y colinas, ya utilizado en varias producciones sobre la vida de Jesús. Con este retorno, Gibson continúa investigando historias religiosas desde una mirada cinematográfica ambiciosa.

No obstante, la atención de los medios no se limita únicamente al proyecto audiovisual. Se ha visto al cineasta en compañía de Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico y figura controvertida dentro de la Iglesia católica, quien fue excomulgado en 2024 tras cuestionar la autoridad del Papa Francisco y plantear dudas sobre principios fundamentales de la Iglesia moderna.

La presencia de Viganò, asociado con los sectores más conservadores del catolicismo, ha reavivado el debate sobre el enfoque ideológico que puede rodear esta nueva fase del proyecto cinematográfico de Gibson, añadiendo un elemento de controversia a una producción que, incluso antes de ser lanzada, ya suscita grandes reacciones.