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Gourmet Fest Panamá celebra su primera edición y reconoce al talento gastronómico del país

Published

2 horas atrás

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Celebrado del 30 de julio al 30 de agosto de 2026, el festival estimó un aporte de US$208.423 al sector y reportó más de 1.850 empleados beneficiados. Detrás de estos resultados están los equipos que, con pasión, creatividad y dedicación, hicieron de cada visita una experiencia especial.

La ceremonia de gala, realizada en el Hotel Bristol Panamá, reunió a protagonistas y aliados para compartir los resultados y homenajear a los restaurantes, chefs y comunicadores que destacaron durante esta primera entrega.

La celebración contó con Mastercard como patrocinador oficial y con el valioso respaldo de Hatsu, Licor 43, San Pellegrino, Acqua Panna, Felipe Motta, Vélez e Iberia, marcas que contribuyeron a hacer realidad esta iniciativa.

Durante la velada, Frank’s Place recibió el Reconocimiento a la Excelencia Gastronómica y la distinción de Dos Estrellas Gourmet. La evaluación combinó desempeño comercial, calificación de los consumidores y votación respaldada con factura fiscal. Dentro de la escala del festival, esta distinción reconoce una experiencia que merece planear el viaje.

En la categoría Chef Revelación 2026, la medalla de oro fue para Raúl González, de Blame Kiki; la de plata, para Favian Loaiza, de Lazotea; y la de bronce, para Eliecer Nieto, de Seasons Restaurant. Sus propuestas son una muestra del talento que enriquece la cocina panameña.

La noche también reconoció a Corina Briceño como ganadora de Periodismo Gastronómico y a Dani Webster como ganadora de Influencer Gastronómico, destacando su labor al contar las historias detrás de los platos y despertar el interés por nuestra oferta culinaria.

Más allá de las cifras y los premios, esta edición dejó momentos compartidos, nuevos lugares favoritos y un mayor aprecio por la gastronomía en Panamá. La respuesta de los comensales reafirmó que existe un público dispuesto a explorar, disfrutar y apoyar el trabajo de nuestros restaurantes, mientras abre nuevas oportunidades para conectar la cocina nacional con el turismo.

La próxima edición, prevista para agosto de 2027, ya está en preparación. Los planes contemplan ampliar la participación a restaurantes, bares y hoteles de Ciudad de Panamá y Chiriquí, así como llevar la propuesta a Costa Rica y Guatemala.

Lo vivido este año es solo el comienzo. Síguenos en nuestras redes sociales como @gourmetfestlatam para conocer las novedades de una próxima edición que promete superar la primera y seguir celebrando lo mejor de nuestra gastronomía.

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