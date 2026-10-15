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Los Jackson 5 contarán su historia en un nuevo documental

Published

6 horas atrás

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Los Jackson 5 se reunirán otra vez frente a las cámaras para rememorar cómo una familia de Gary, Indiana, logró triunfar en la música. Jackie, Jermaine, Tito y Marlon Jackson serán los protagonistas de un documental que repasará su carrera junto a Michael Jackson, desde sus primeros ensayos hasta convertirse en uno de los grupos más destacados del pop.

El proyecto aún no tiene un nombre oficial ni una fecha de lanzamiento confirmada. Se ha estado desarrollando durante tres años y tendrá una versión en cine de 90 minutos, además de una serie dividida en tres episodios.

Uno de los aspectos más emotivos del documental será incluir la última entrevista que dio Tito Jackson antes de su fallecimiento en 2024, a los 70 años. Su participación permitirá revivir algunos recuerdos y experiencias de una etapa clave en la historia familiar.

Una mirada al trasfondo de la fama

El documental será dirigido por Benjamin Hirsch, un cineasta que dirigió una serie documental de cuatro episodios sobre Janet Jackson que se estrenó en 2022.

Utilizando imágenes de archivo poco vistas, grabaciones nunca antes publicadas y material rodado mientras seguían a los hermanos, el proyecto reconstruirá los momentos que definieron su ascenso, los conflictos y el reencuentro posterior del grupo.

La historia también explorará el impacto de Joe Jackson, quien fue padre y mánager de los artistas, en la formación musical de sus hijos. Los hermanos compartirán sus recuerdos sobre cómo fue crecer mientras se preparaban para actuar, lidiando con la presión, la competencia y los momentos alegres que vivieron durante ensayos y grabaciones.

Cada uno ofrecerá su propia visión de esos años, cuando eran niños y comenzaban a darse cuenta de que la música podía llevarlos mucho más lejos de lo que habrían pensado.

El legado musical de los Jackson 5

La carrera del grupo estuvo marcada por un hito en las listas de Estados Unidos. Los Jackson 5 se convirtieron en el primer grupo en debutar con cuatro sencillos consecutivos que llegaron al número uno en el Billboard Hot 100.

Este logro llegó con canciones que se volverían clásicos: «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» y «I’ll Be There».

Más allá de los éxitos, el nuevo documental intenta mostrar la historia familiar que hay detrás del fenómeno musical: cómo inició todo, los desafíos que enfrentaron en su ascenso y de qué forma esos años cambiaron sus vidas.

Por ahora, queda por conocer el título final, la plataforma que transmitirá el proyecto y cuándo podrá ser visto por el público. Mientras tanto, la producción promete presentar una nueva perspectiva sobre el legado de los hermanos Jackson y la historia que compartieron con Michael.

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