Kendall Jenner habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con mujeres

Kendall Jenner eligió discutir un tema que la ha seguido durante mucho tiempo: las conjeturas sobre su orientación sexual. En una charla con Cara Delevingne en el episodio de The Kardashians, emitido el jueves 15 de octubre, la modelo tocó los comentarios que han aparecido en las redes y dejó claro lo que piensa.

La empresaria de 30 años desmintió ser lesbiana, aunque hizo una broma al decir que no le importaría disfrutar de la compañía de una mujer. Estas afirmaciones salieron a la luz mientras conversaba con Delevingne, una de sus amigas más cercanas, con quien tiene una relación amistosa de más de diez años.

Una amistad que generó rumores

Jenner recordó que conoció a Cara cuando comenzaba su carrera en el mundo de la moda. Según comentó, la actriz británica la hizo sentir acogida y segura en una fase crucial de su trayectoria profesional.

La cercanía entre las dos también avivó las especulaciones sobre un posible romance, rumores que existen desde 2014. Por eso, durante la charla, Kendall optó por abordar directamente los comentarios que todavía circulan en internet.

La modelo detalló que el afecto que se tienen ha llevado a muchas personas a dudar de su orientación sexual. Sin embargo, fue rotunda al afirmar que no es lesbiana y mencionó que Cara, al conocerla tan bien, podría respaldar sus palabras.

Delevingne, de 34 años y abiertamente lesbiana, apoyó a su amiga en la conversación. Ambas también negaron haber tenido una relación amorosa en el pasado.

¿Existió algo más que amistad entre Kendall y Cara?

Kendall aclaró que nunca salió con Delevingne y que su relación siempre ha sido la de dos amigas muy cercanas. Incluso, mencionó que no habría nada malo si hubieran estado juntas, pero subrayó que eso nunca sucedió.

Para Kendall, Cara tiene un lugar especial en su vida y la ve casi como una hermana. Con esta aclaración, intentó cerrar las historias que han intentado convertir su amistad en una narrativa romántica durante años.

La conversación también incluyó momentos de comedia. Jenner comentó que ser lesbiana podría ser algo divertido y asombroso, y bromeó diciendo que, desde su punto de vista, las relaciones con mujeres podrían ser más fáciles porque, según ella, «los hombres apestan».

Los rumores continúan rodeando a la modelo

Las conjeturas sobre la sexualidad de Kendall Jenner han estado en las redes sociales desde al menos 2014 y han reaparecido en distintas etapas de su vida pública.

A lo largo de los años, la modelo ha sido relacionada sentimentalmente con hombres como Devin Booker y Bad Bunny. Más recientemente, también se ha mencionado su relación con el actor Jacob Elordi.

A pesar de esas relaciones y de sus aclaraciones, las teorías sobre su orientación sexual no han desaparecido del todo en internet. Esta vez, Jenner utilizó su charla con Cara Delevingne en The Kardashians para responder directamente a los rumores y enfatizar que entre ellas siempre ha existido una amistad.