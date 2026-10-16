Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Kendall Jenner habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con mujeres

ENTRETENIMIENTO

Gourmet Fest Panamá celebra su primera edición y reconoce al talento gastronómico del país

ENTRETENIMIENTO

Los Jackson 5 contarán su historia en un nuevo documental

ENTRETENIMIENTO

Emilia Clarke evita navegar en las redes sociales pese a tener millones de seguidores

Agenda Cultural

Portobelo se prepara para los actos religiosos del Cristo Negro

ENTRETENIMIENTO

Kendall Jenner habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con mujeres

Published

5 horas atrás

on

Kendall Jenner eligió discutir un tema que la ha seguido durante mucho tiempo: las conjeturas sobre su orientación sexual. En una charla con Cara Delevingne en el episodio de The Kardashians, emitido el jueves 15 de octubre, la modelo tocó los comentarios que han aparecido en las redes y dejó claro lo que piensa.

La empresaria de 30 años desmintió ser lesbiana, aunque hizo una broma al decir que no le importaría disfrutar de la compañía de una mujer. Estas afirmaciones salieron a la luz mientras conversaba con Delevingne, una de sus amigas más cercanas, con quien tiene una relación amistosa de más de diez años.

Una amistad que generó rumores

Jenner recordó que conoció a Cara cuando comenzaba su carrera en el mundo de la moda. Según comentó, la actriz británica la hizo sentir acogida y segura en una fase crucial de su trayectoria profesional.

La cercanía entre las dos también avivó las especulaciones sobre un posible romance, rumores que existen desde 2014. Por eso, durante la charla, Kendall optó por abordar directamente los comentarios que todavía circulan en internet.

La modelo detalló que el afecto que se tienen ha llevado a muchas personas a dudar de su orientación sexual. Sin embargo, fue rotunda al afirmar que no es lesbiana y mencionó que Cara, al conocerla tan bien, podría respaldar sus palabras.

Delevingne, de 34 años y abiertamente lesbiana, apoyó a su amiga en la conversación. Ambas también negaron haber tenido una relación amorosa en el pasado.

¿Existió algo más que amistad entre Kendall y Cara?

Kendall aclaró que nunca salió con Delevingne y que su relación siempre ha sido la de dos amigas muy cercanas. Incluso, mencionó que no habría nada malo si hubieran estado juntas, pero subrayó que eso nunca sucedió.

Para Kendall, Cara tiene un lugar especial en su vida y la ve casi como una hermana. Con esta aclaración, intentó cerrar las historias que han intentado convertir su amistad en una narrativa romántica durante años.

La conversación también incluyó momentos de comedia. Jenner comentó que ser lesbiana podría ser algo divertido y asombroso, y bromeó diciendo que, desde su punto de vista, las relaciones con mujeres podrían ser más fáciles porque, según ella, «los hombres apestan».

Los rumores continúan rodeando a la modelo

Las conjeturas sobre la sexualidad de Kendall Jenner han estado en las redes sociales desde al menos 2014 y han reaparecido en distintas etapas de su vida pública.

A lo largo de los años, la modelo ha sido relacionada sentimentalmente con hombres como Devin Booker y Bad Bunny. Más recientemente, también se ha mencionado su relación con el actor Jacob Elordi.

A pesar de esas relaciones y de sus aclaraciones, las teorías sobre su orientación sexual no han desaparecido del todo en internet. Esta vez, Jenner utilizó su charla con Cara Delevingne en The Kardashians para responder directamente a los rumores y enfatizar que entre ellas siempre ha existido una amistad.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Kendall Jenner habla sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con mujeres

Kendall Jenner eligió discutir un tema que la ha seguido durante mucho tiempo: las conjeturas sobre su orientación sexual. En...
SALUD Y VIDA5 horas atrás

Minsa reporta 34 casos de malaria vinculados al Merca Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la detección de 34 casos de malaria relacionados con personas vinculadas al Merca...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

MINSA controla los casos de malaria en Merca Panamá

El Ministerio de Salud ha confirmado que los recientes casos de malaria detectados en los alrededores de Merca Panamá se encuentran...
NOTICIAS NACIONALES6 horas atrás

Fundación Omar Alfano se suma a «Chantin pa la gente»: donaciones superan los $280 mil

La iniciativa solidaria «Chanting pa’ la gente», impulsada por el alcalde de la capital Mayor Misrachi, busca proveer hogares provisionales a las...
SALUD Y VIDA6 horas atrás

Establecen directrices mundiales para combatir la obesidad en niños y adolescentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado hoy las primeras directrices que abordan el acusado aumento de la...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Papa León XIV celebra la misa en el hospital Gemelli

El Papa León XIV continúa con su recuperación, hoy ha celebrado la Santa Misa en la sala habilitada en la...
NOTICIAS NACIONALES7 horas atrás

Mulino cancela las dianas en la Presidencia de la República

El mandatario nacional José Raúl Mulino se confirmó la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la...
NOTICIAS NACIONALES7 horas atrás

Inauguran Centro Oncológico en Bugaba que beneficia a 600 mil personas

En menos de un año, la atención a los pacientes con cáncer en el occidente del país ha dado un...
TECNOLOGÍA10 horas atrás

¿Un carro que vuela? Tesla muestra las capacidades de su nuevo Roadster

Tesla pretende llevar los autos deportivos eléctricos a un nuevo nivel con un producto que no solo asegura gran velocidad,...
POLÍTICA NACIONAL10 horas atrás

Roxana Méndez renunció como Directora de Descentralización

Roxana Méndez ha presentado su dimisión al cargo de directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, el cual ejercía...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!