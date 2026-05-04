Gourmet Fest Panamá, una experiencia para compartir

La escena culinaria del país está a punto de dar un paso histórico con la llegada de Gourmet Fest, un evento gastronómico que promete transformar la forma en que los panameños y visitantes descubren, disfrutan y conectan con la gastronomía nacional.

Del 30 de julio al 30 de agosto, hasta 150 restaurantes de la ciudad capital y distintas provincias se unirán a esta iniciativa, ofreciendo menús gourmet de tres tiempos a precios especiales, diseñados para acercar la alta cocina a más personas.

Cada menú está pensado para dos personas, lo que permitirá disfrutar la experiencia en pareja, con amigos o en familia. Los precios disponibles serán de $40, $60 y $80 por menú para dos personas, brindando opciones para distintos presupuestos.

Gourmet Fest contará con una sólida red de aliados y patrocinadores que hacen posible esta experiencia, entre ellos: Hatsu, Peón Caminero, Felipe Motta, Iberia, Esentium, S. Pellegrino, Acqua Panna, Stella Artois, Hotel Santa María, Hotel Bristol, Hotel Golden Tower y JW Marriott.

Además, cuenta con el apoyo de Nex, +23, Sertv, Medcom Digital y La Mordida. Así como el respaldo de I Star Pty y la Alcaldía de Panamá.

El festival contará con una estrategia integral de difusión que busca alcanzar una amplia audiencia y posicionar el evento dentro de la agenda nacional. Con este evento, Panamá se suma a las grandes capitales gastronómicas que han logrado convertir sus festivales en motores de desarrollo económico y en destinos con alto atractivo turístico. Para conocer más sobre el festival, los restaurantes participantes y todas las novedades, pueden seguir las redes oficiales en @gourmetfestpa y www.gourmetfestpanama.com.