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Irán hizo disparos de aviso a buques de EE.UU. en Ormuz

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5 horas atrás

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El Ejército iraní aseguró este lunes que lanzó disparos de aviso con misiles contra destructores de Estados Unidos que trataban de acercarse al estrecho de Ormuz, un extremo que ha sido desmentido por el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Destructores estadounidenses trataban de acercarse al estrecho de Ormuz en el mar de Omán y fueron advertidos en varias ocasiones por radio “del riesgos de violar el alto el fuego” reinante entre los dos rivales, informó el Ejercito iraní en un comunicado.

Según la versión de Teherán, los buques estadounidenses ignoraron los repetidos avisos iraníes, por lo que abrieron fuego a modo de advertencia.

“Tras ignorar la advertencia inicial los destructores estadounidenses-sionistas fueron nuevamente advertidos por la Armada del Ejército con disparos de advertencia con misiles de crucero, cohetes y drones de combate en las inmediaciones de las embarcaciones enemigas agresoras”, indicaron los militares iraníes.

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