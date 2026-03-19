Inauguran Complejo de Alto Rendimiento Luis Carlos ‘Matador’ Tejada

Una nueva era en el deporte nacional se inicia hoy. El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, un magno complejo de más de 94 mil metros cuadrados que permitirá llevar a diferentes disciplinas deportivas a un nivel superior de competitividad.

Este centro servirá para entrenar a los atletas de alto nivel de nuestro país, y será sede de eventos deportivos nacionales e internacionales en diversas disciplinas, arrancando con los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril próximo y que reunirán a 2 mil jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

“Este centro de alto rendimiento viene a saldar una deuda, a dar apoyo concreto al talento panameño, en instalaciones de clase mundial para que el desarrollo deportivo esté acompañado del Estado, garantizado el presente y futuro de nuestros gloriosos deportistas”, destacó el presiente Mulino.

“Les quiero expresar que estoy orgulloso de liderar un gobierno que está poniendo los recursos en obras concretas. Terminamos el Mariano Bula; el ‘Toco’ Castillo, en Santiago; también la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro y el Museo del Deporte.

Pronto entregaremos el Dely Valdés, en Colón; el Complejo Deportivo de Penonomé y muchísimas obras más que son para uso de todo el pueblo panameño”, reiteró.

Por su parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, resaltó que esta obra demuestra que la administración Mulino apuesta por el deporte, y que seguirá terminando obras en el resto del país para beneficio de los atletas y la afición.

Durante el acto, el hijo del “Matador” Tejada, Luis, agradeció al Gobierno Nacional y a todos los involucrados en el proyecto por honrar la memoria de su padre al asignarle su nombre a este complejo deportivo.

El Centro de Alto Rendimiento comprende más de 18 mil metros cuadrados de construcción en áreas cerradas y 76 mil metros cuadrados en áreas abiertas. Incluye un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, un gimnasio de entrenamiento físico, un hotel para deportistas (40 habitaciones en acomodación doble), un edificio polideportivo, centro especializado en gimnasia y combate, centro acuático con piscina olímpica (con graderías para 1,300 personas), piscina de calentamiento, pista de atletismo y una cancha de fútbol con medidas FIFA.

La obra tuvo una inversión total de B/.58,530,550.69 beneficiando con empleos a 345 personas, durante su periodo de construcción.

También dispone de 99 estacionamientos en áreas externas (83 para visitantes y 16 para personal administrativo).

Las edificaciones están provistas con electricidad y sistemas especiales. Cuentan con equipamiento deportivo para todas las instalaciones, infraestructura potable, sanitaria y pluvial, iluminación exterior, dos rotondas vehiculares, aceras, tanques de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, áreas verdes y paisajismo.

La inauguración contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza; ministros y viceministros de Estado; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi; Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá y figuras prominentes del deporte nacional, como Roberto “Mano de Piedra” Durán; el técnico de la selección nacional de fútbol, Thomas Christensen, y miembros activos y retirados de la selección.

Este proyecto reafirma el compromiso del Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, con la transformación del deporte panameño, apostando por infraestructura moderna y funcional que inspire a nuevas generaciones de atletas.