NOTICIAS NACIONALES
Incautan 20 paquetes de droga dentro un contenedor en un puerto del Pacífico
Unidades aeronavales, incautaron 20 paquetes de presuntas sustancias ilícitas que se identificaron en un contenedor a bordo de un buque mercante, esta operación antidroga se desarrolló en una Zona Portuaria del Pacífico, en la provincia de Panamá Oeste.
Esta acción antinarcótica, en modalidad de carga contenerizada se llevó a cabo mediante tareas de control de tráfico marítimo ilícito y portuario que, a través de perfilamiento y verificación de contenedores, la supuesta droga, mantenía su trazabilidad en puerto de origen Pisco, Perú, en tránsito por Panamá y finalizar en el puerto de Rotterdam, Países Bajo.
Comentarios