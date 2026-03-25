MIDA aprueba fondos para fortalecer la producción de granos

El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), por la suma de B/.43,739,671.00.

Estos fondos, solicitados por el MIDA a través de la Nota No.DM-0082-2026- y dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pretenden inversiones en los proyectos de Fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros Rubros Agrícolas, Compensación de Precios + Ley 107 (Programa de incentivos a la Producción Nacional de Granos y Otros Rubros Agrícolas) y pago de vigencias expiradas de otros proyectos.