Inglaterra muestra su poderío en su debut en el Mundial

La selección inglesa goleó con mucha comodidad a una endeble Irán (6-2) y mostró sus cartas de favorita en esta Copa del Mundo de Qatar 2022.

Un doblete de Bukayo Saka, el primer gol con la absoluta de Jude Bellingham y los tantos de Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish desvelaron el poderío de los de Gareth Southgate, que comienzan viento en popa el Grupo B, y dejan tiritando a la Irán de Carlos Queiroz, que tuvo que conformarse con un intrascendente doblete de Mehdi Taremi.

⏸ A strong start from England gives them a half-time lead. #FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022