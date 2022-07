Inicia a regir congelamiento de precio del combustible

El Director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATT), Carlos Ordoñez aclaró en entrevista con Nex Noticias, algunos puntos no entendidos por los panameños al momento de hacer uso en las estaciones de combustible, del nuevo precio congelado de la gasolina. El director expresó que éste congelamiento de precio en 3.25 dólares aplica, tanto para la gasolina de 91 y 95 octanos como para el diesel y que no solo es para los vehículos particulares sino que también para los del sector de transporte de pasajeros, autos con placas comerciales, maquinarias agrícolas y pescadores con lanchas artesanales y no para vehículos de instituciones públicas.

Según el Lic. Ordoñez, en este momento hay aproximadamente 476 estaciones de combustible afiliadas al programa y que, si bien es cierto, las cuatro petroleras que operan en el país están aplicando el congelamiento de precio, no todas sus estaciones formarán parte del programa. Sin embargo, el ciudadano puede revisar en la página web de esa institución (ATTT), Y conocer las estaciones que prestarán el servicio con el precio congelado.

Frente al cuestionamiento sobre el registro en alguna plataforma para poder acceder al beneficio, el director expresó que “en estos momentos se eliminó el tema de validación, ante la página, ahora mismo la persona va directamente a la estación de combustible” no obstante sí confirmó que se “debe dar el número de placa del vehículo y el número de cédula de quien esté conduciendo” despejando la duda sobre si el conductor puede hacer uso de la medida de congelamiento de precio aún cuando este no sea el dueño del vehículo.

“Se va a estar monitoreando e investigando el uso racional de la medida de congelamiento de precio”, manifestó el Lic. Ordoñez por lo que, será entendido como uso racional del congelamiento de precio del combustible la distancia que exista entre el primer y segundo punto donde se haga efectivo el uso del mismo. Ordoñez ejemplificó lo antes mencionado diciendo que “si se llena el tanque en una estación en ciudad de Panamá y luego en Chiriquí, se entenderá por la distancia recorrida pero, si el uso se da 2 o 3 veces al día y en la misma estación se investigará la e incluso se le puede llamar al conductor para conocer el motivo”.