Inicia plan de optimización de la red de agua potable en Azuero

El Gobierno Nacional, bajo instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha puesto en marcha en las ciudades de Chitré y La Villa, en Herrera y Los Santos, respectivamente, su plan de acción para optimizar la red de agua potable a nivel nacional.

Esta iniciativa ha comenzado con la llegada de insumos y equipos para la habilitación de pozos y la instalación de tanques de suministro en centros escolares.

Esta ayuda para la península de Azuero llegó de la mano del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, designado por el presidente como coordinador del plan de acción.

Además, el ministro Orillac recorrió las potabilizadoras Roberto Reyna (Chitré) y Rufina Alfaro (La Villa), así como la toma de agua de esta última planta, para conocer las necesidades inmediatas de las instalaciones.

El objetivo es instalar una mesa técnica que, a partir de la próxima semana, comenzará a definir las acciones en ambas plantas, y las necesidades de financiamiento para ejecutarlas, las cuales deberán ser coordinadas con el Ministerio de Economía y Finanzas.

En la jornada de este sábado, el ministro Orillac estuvo acompañado por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González; los gobernadores de Herrera, Elías Corro, y Los Santos, Fernando González; y personal técnico del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

En la sede regional del Idaan en Chitré, el ministro expresó a la nación que el plan de acción ha arrancado en Azuero, región del país que se ha visto particularmente afectada por el suministro irregular de agua en las últimas semanas, pero que este se seguirá ejecutando en todas las zonas del país que presenten estas dificultades.

Agregó que para llevar adelante el plan se está contando con el apoyo de más de 300 funcionarios de diferentes juntas técnicas, que darán asistencia al personal del Idaan y de Conades en las tareas que ya han iniciado.

Se trata de medidas para resolver la situación de Azuero a corto plazo, mientras se avanza con la rehabilitación de plantas potabilizadoras existentes y se licita la construcción de nuevas plantas.

La idea es que los pozos rehabilitados y nuevos suministren directamente agua a la red de distribución, adicional a la que llega de las tomas del río La Villa, que alimentan a las potabilizadoras.

Para la provincia de Los Santos han llegado 35 equipos electromecánicos, incluyendo bombas sumergibles, para la rehabilitación de 29 pozos ya perforados.

También se ejecuta la perforación de seis pozos más y se planea perforar otros 16 pozos, también en esta provincia.

Dos centros educativos en Guararé y dos en Las Tablas han recibido ya insumos y equipos para garantizarles el acceso al agua potable, y que continúen dando clases.

En Chitré, se instalarán tanques de reserva en las siguientes escuelas: Juan T. del Busto; Hipólito Pérez Tello, Escuela Tomás Herrera, John F. Kennedy, Escuela del Rosario, Evelio Dolores Carrizo, Sergio Pérez Delgado, y en el Colegio Papa Francisco.

Otros 35 pozos están siendo habilitados en la capital herrerana.

Mientras el plan se sigue ejecutando en Azuero, el ministro Orillac sostendrá nuevas reuniones la próxima semana con el Idaan y Conades para seguir definiendo prioridades y medidas a tomar.