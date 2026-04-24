Instituto de Mercadeo Agropecuaria comprará la producción de cebolla de Natá

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció hoy que el Instituto de Mercadeo Agropecuaria (IMA) comprará la producción de cebolla del distrito de Natá y sus alrededores, como una forma de apoyar a este sector agropecuario y evitar que los productores pierdan su cosecha.

“El IMA va hacer lo necesario para apoyar a los productores de cebolla de Natá. Yo no tengo al agro tirado en una gabeta”, manifestó Mulino durante la apertura del Consejo de Gabinete ampliado que se realiza en La Villa de Los Santos.

El Mandatario también indicó que la subida del combustible por el conflicto internacional, ha golpeado muy duro la economía de Panamá entre ellos al sector productivo. “Pero en este gobierno nos hemos roto la cabeza para que el subsidio que hemos creado llegue a todos”, expresó Mulino.