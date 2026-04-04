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Trump le da un plazo de 48 horas a Irán o «desatará el infierno»

Published

1 día atrás

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.

«¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Extensión del plazo

El mandatario extendió hace unos días el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Teherán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo destruirá sus centrales eléctricas.

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