Iverson Molinar habría firmado un contrato con los Milwaukee Bucks

A pesar de no ser escogido en el draft de la NBA, el panameño Iverson Molinar estaría cerca de cumplir su sueño de llegar a la mejor liga del mundo.

De acuerdo a reportes de prensa desde Estados Unidos, el equipo Milwaukee Bucks le ofreció un contrato al panameño como agente libre.

Mississippi State's Iverson Molinar of Panama has agreed to a free-agent deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2022