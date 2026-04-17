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Precio del petróleo reporta una fuerte caída por apertura de Ormuz

Published

6 horas atrás

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Una fuerte caída hizo retroceder los precios del petróleo a los niveles de los primeros días de la guerra con Irán, y las acciones estadounidenses alcanzaron un nuevo récord el viernes después de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz para los buques cisterna comerciales que transportan crudo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

El S&P 500 subió un 1,1% mientras Wall Street se encaminaba al cierre de su tercera semana consecutiva de grandes ganancias, su racha más larga desde Halloween. Un flujo más libre de petróleo podría aliviar la presión sobre los precios no solo de la gasolina, sino también de los alimentos y todo tipo de productos que se transportan por carretera. Incluso podría, en última instancia, ayudar a la gente a pagar menos intereses de tarjetas de crédito e hipotecas.

El Dow Jones Industrial Average llegó a dispararse hasta 1.100 puntos antes de moderar su ganancia a 872, o un 1,8%. El Nasdaq Composite subió un 1,3%, a falta de una hora para el cierre de la sesión.

La bolsa estadounidense ha repuntado más del 12% desde que tocó fondo a finales de marzo, impulsada por la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan evitar el peor escenario posible para la economía mundial a pesar de la guerra. La reapertura del estrecho de Ormuz el viernes, que podría ser solo temporal, es la señal más clara hasta el momento para el optimismo, y el presidente Donald Trump declaró el jueves por la noche que la guerra «debería terminar muy pronto».

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