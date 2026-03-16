Connect with us

Sin categoría

Jóvenes podrán ganar experiencia en atención al cliente y turismo

Sin categoría

MoonFest – Mundial Cultural 2026 reunirá culturas del mundo en Panamá y Colón

Sin categoría

Gobierno empieza a recuperar las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal

NOTICIAS NACIONALES Sin categoría

“Voces que Inspiran”: Masterclass by Pacific Center celebra su quinta edición en Panamá

Sin categoría

Panamá recompra parte de su deuda para reducir intereses

Sin categoría

Jóvenes podrán ganar experiencia en atención al cliente y turismo

Published

2 horas atrás

on

El Ministerio de Educación busca que los estudiantes de turismo tengan una experiencia profesional.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!