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Controlada situación en La Joyita: Un fallecido y varios heridos

Published

10 horas atrás

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El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, informó mediante un comunicado oficial que los estamentos de seguridad han logrado retomar el control total del Centro Penitenciario La Joyita tras una serie de incidentes registrados durante la jornada de hoy.

Los hechos violentos han dejado un saldo trágico. Las autoridades confirmaron que, lamentablemente, se produjo el fallecimiento de un privado de libertad dentro de uno de los pabellones del centro. Asimismo, se reportó que otros internos resultaron con heridas de consideración producto de los sucesos registrados más temprano.

Respecto a la seguridad del recinto, el informe oficial aclara que se produjo una evasión de internos; no obstante, las autoridades competentes confirmaron que los privados de libertad evadidos ya han sido recapturados.

El Ministerio de Gobierno enfatizó que las investigaciones correspondientes continúan en desarrollo con el fin de esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes entre los involucrados.

 

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