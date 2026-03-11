MoonFest – Mundial Cultural 2026 reunirá culturas del mundo en Panamá y Colón

Panamá será nuevamente escenario de un gran encuentro cultural con la segunda edición del MoonFest – Mundial Cultural 2026, un festival internacional que celebrará la diversidad de tradiciones del mundo a través de la gastronomía, el arte, la música y el intercambio cultural.

El evento, organizado y producido por ADN Creativo, se realizará el 11 de abril en las históricas Ruinas de Panamá Viejo, en la ciudad capital, y el 19 de abril en el Centro de Arte y Cultura de Colón, convocando a familias, amantes de la cultura y público en general a vivir una experiencia multicultural única.

Tras el exitoso debut del MoonFest Ancestral Culture 2025, que reunió a miles de asistentes en Panamá Viejo, el festival regresa con una propuesta ampliada que integra culturas provenientes de Medio Oriente, Asia, África y América, destacando la riqueza de comunidades que han contribuido al desarrollo social, cultural y económico de Panamá.

Durante el festival, el público podrá disfrutar de presentaciones culturales, desfiles de moda internacional, danzas tradicionales y espectáculos folclóricos con representaciones de países como India, Marruecos, Turquía, Indonesia, China y México, junto a expresiones culturales panameñas como el Ballet Folclórico del Canal de Panamá, el Conjunto Folclórico Sor Angelita del Colegio Nuestra Señora y presentaciones de flamenco y danzas orientales.

Como parte de su concepto innovador, MoonFest – Mundial Cultural 2026 también integra el deporte dentro de su programación, en el marco de la expectativa global por la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a la alianza con la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que contará con una zona deportiva y un desfile de camisetas de los clubes del fútbol nacional.

El festival ofrecerá además una variada experiencia gastronómica con sabores del mundo, incluyendo platos tradicionales árabes e indios como shawarma, sambusas y postres típicos, así como propuestas culinarias de restaurantes invitados.

Pensando en el disfrute de toda la familia, el evento contará con una zona infantil a cargo de Crazy Park, además de espacios para emprendedores, artesanos y empresas que buscan promover productos y experiencias culturales.

Uno de los atractivos más esperados será la oportunidad para los asistentes en Panamá y Colón de participar en tómbolas para ganar un viaje a Estambul, gracias al apoyo de Turkish Airlines, incentivando así el intercambio cultural y el turismo internacional.

El festival cuenta con el aval de las Damas del Comité Islámico de Colón y el Club Unión Árabe de Colón, además del apoyo del Ministerio de Cultura de Panamá.

En esta edición, el evento también tendrá un componente solidario, destinando beneficios a la Escuela Pedro J. Sosa de Calidonia en Panamá y a programas sociales de las Damas del Comité Islámico de Colón. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de la arrendadora Express Rent a Car.

Los organizadores invitan al público a sumarse a esta gran celebración cultural asistiendo con la camiseta de su selección de fútbol favorita o con atuendos típicos que representen sus raíces, como símbolo de orgullo y de la diversidad que une a las culturas del mundo.

Más información del festival está disponible en las redes sociales @moonfestpanama en Instagram y en el sitio web www.moonfestpanama.com.