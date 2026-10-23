Julia Stiles revive la nostalgia de “10 cosas que odio de ti” con un tributo a Heath Ledger

La actriz protagonizó una presentación especial en televisión que evocó una de las secuencias más populares de la película y reunió a varios de sus antiguos compañeros.

Más de dos décadas después del estreno de “10 cosas que odio de ti”, Julia Stiles volvió a conectar con uno de los recuerdos más queridos de esta historia cinematográfica, esta vez a través de una presentación en el programa “Dancing With the Stars”.

La actriz participó en una coreografía inspirada en la película de 1999, en la que compartió pantalla con Heath Ledger. La puesta en escena retoma elementos de una de las secuencias más conocidas de la cinta, despertando la nostalgia de quienes crecieron viendo esta comedia romántica.

El tributo también sirvió como punto de encuentro para varios integrantes del reparto original, quienes se sumaron a este momento dedicado a recordar la producción y el legado de Ledger, fallecido en 2008.

Estrenada en 1999, “10 cosas que odio de ti” se convirtió con los años en uno de los títulos más recordados de su género. La química entre sus protagonistas y algunas de sus escenas más emblemáticas han mantenido vigente el interés del público por la película.

Con esta aparición, Julia Stiles volvió a poner en el centro de la conversación una historia que marcó una etapa de su carrera y que continúa ocupando un lugar especial entre los seguidores del cine romántico.