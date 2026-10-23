Rubén Blades es reconocido con el Premio Billboard Ícono

El nombre de Panamá brilló nuevamente en la música a nivel internacional la noche del jueves 22 de octubre, cuando Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono, un galardón que se otorga a artistas que han dejado una marca significativa en su estilo musical y tienen una trayectoria de influencia mundial.

Lejos de ver el premio como un logro personal, el cantautor utilizó su discurso para agradecer a todos aquellos que lo han acompañado en su carrera. Blades recordó que el triunfo no se logra solo y que las oportunidades que ha tenido, junto con el talento de otros artistas, fueron esenciales para su desarrollo como cantante, compositor y músico.

El artista también mencionó a sus colegas que, a pesar de sus contribuciones, no siempre son reconocidos como deberían. Con esto, dejó claro que este premio significaba mucho más que un éxito individual.

Una dedicación a quienes lo han apoyado

Durante su discurso, Blades hizo mención a varias bandas y músicos que han sido importantes en diferentes fases de su carrera artística. Entre ellos estaban el Conjunto Latino, el Combo Impacto, Los Salvajes del Ritmo, Francisco Buckley «Bush» y sus Magníficos, Pete Rodríguez, Rey Barretto, Willie Colón, Las Estrellas de Fania, Seis del Solar y Roberto Delgado y su orquesta.

Además, tomó un momento especial para expresar su gratitud a su familia, a su esposa Luba, a sus amigos, colegas, maestros y a todos aquellos que han apoyado su música a lo largo de los años.

Su mensaje también incluyó una reflexión sobre la importancia del trabajo conjunto y la necesidad de reconocer a quienes ayudan al crecimiento de un artista, incluso si no están en el centro de atención.

Rubén Blades celebra su orgullo de ser panameño

El panameño recibió el reconocimiento con agradecimiento y subrayó lo importante que es que un artista latinoamericano de Panamá tuviera un homenaje por parte de Billboard. Además, agradeció a Latinoamérica y al público de diversas partes del mundo que ha estado junto a él durante su carrera.

Para finalizar, Blades recordó una frase del famoso tenor Pedro Vargas: «Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido». Luego, utilizó una expresión popularizada por Toto Rivera para despedirse con un simple «gracias».

Con este galardón, Rubén Blades añade otro hito notable a una trayectoria que ha cruzado generaciones y fronteras, reafirmando su conexión con Panamá y con la comunidad musical que ha sido parte de su historia.