Jurado de Connecticut declara a Alex Jones culpable por difamación

Este miércoles 12 de octubre el tribunal de Connecticut encontró culpable por difamación al locutor Alex Jones, quien aseguró por años que la masacre del 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook ubicada en la ciudad de Newton, Connecticut en el que 20 niños y 6 docentes fueron asesinados; No fue más que una farsa y un complot del gobierno de Estados Unidos, para prohibirles el uso de armas de fuego a los ciudadanos.

Jones deberá pagar 965 millones de dólares, luego de perder su segunda demanda por difamación, esta vez presentada por los familiares de 8 víctimas del tiroteo y a un agente del FBI, quienes demostraron mediante sus testimonios en la corte el acoso y amenazas que sufrieron como resultado de las mentiras contados por Jones en su programa y sitio web Infowars.

Por una década los familiares de estas víctimas han sufrido del hostigamiento y las amenazas por parte de los seguidores de Alex Jones y su programa. Mark Barden, padre del pequeño de 7 años, Daniel Barden, testificó como desconocidos orinaron en la tumba de su hijo y amenazaron con realizar una exhumación y Erica Lafferty, hija de la directora Dawn Lafferty, demostró que ha recibido constantes amenazas de violación.

My statement from earlier 🧵:

My name is Erica, I am the daughter of Dawn Lafferty Hochsprung, the principal of sandy hook school — and as I was testifying about the rape threats that were sent to me because of Alex Jones’ lies,

— Erica Leslie Lafferty (@ericalaff) October 13, 2022