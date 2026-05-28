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La FIFA aprueba el traslado de Irán a México para el Mundial 2026

Published

2 horas atrás

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La selección de Irán realizará su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad de Tijuana, luego de que la FIFA aprobará el traslado de su campamento base desde Tucson, Arizona. La decisión se confirmó a pocos días del inicio del torneo y convierte a México en anfitrión de siete concentraciones de selecciones nacionales, incluida la del combinado mexicano.

El cambio de sede llega tras varias semanas de negociaciones entre la Federación de Fútbol de Irán y la FIFA. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país aceptó recibir a la delegación iraní cuando surgió la posibilidad de establecer su base de operaciones en territorio mexicano.

El Club Tijuana destacó la importancia de esta designación y señaló que la ciudad formará parte activa del Mundial 2026, a pesar de no albergar partidos oficiales. La presencia de una selección mundialista representa un reconocimiento internacional para Tijuana y para el estado de Baja California.

Con esta modificación, los jugadores iraníes residirán en México durante el torneo y cruzarán la frontera únicamente para disputar sus compromisos en Estados Unidos. La medida cambia por completo la logística inicialmente prevista, que contemplaba a Tucson como centro de entrenamiento.

La decisión también se produce en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, países que no mantienen relaciones oficiales desde 1980. Estas circunstancias habían generado incertidumbre sobre la participación y la estancia de la selección iraní durante la Copa del Mundo, situación que finalmente quedó resuelta con el traslado de su campamento a Tijuana.

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