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Kimberly Van Der Beek recuerda a James Van Der Beek en su aniversario de bodas

Published

5 horas atrás

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A varios meses de la muerte del actor James Van Der Beek, su esposa Kimberly Van Der Beek le hizo una emotiva dedicatoria por lo que hubiera sido su aniversario número 16 de casados.

La publicación fue compartida en sus redes sociales el mismo día en que la pareja conmemoraría un nuevo año de matrimonio. En el mensaje, Kimberly evocó con cariño el día de su enlace y mencionó que, a pesar de la falta física del actor, sigue percibiendo su presencia en la vida familiar.

«Hace 16 años fui la mujer más afortunada del mundo al casarme con @vanderjames. La belleza de este matrimonio se sigue revelando cada día con todos estos hijos maravillosos que tenemos. Él sigue presente y guiándonos. Estoy eternamente agradecida,» escribió.

El mensaje incluyó un carrusel de cuatro fotos. En las tres primeras, Kimberly y James aparecen disfrutando de diferentes momentos juntos, mientras que la última muestra a sus seis hijos abrazando al actor durante un encuentro familiar.

James Van Der Beek falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, tras luchar contra un cáncer colorrectal. Poco antes de su deceso, ambos reaffirmaron sus votos matrimoniales en una ceremonia privada, un instante que se quedó como uno de los últimos recuerdos que vivieron juntos como pareja.

Con esta publicación, Kimberly volvió a resaltar el legado de su esposo y el lazo familiar que, según mencionó, sigue fortaleciéndose por el amor que forjaron a lo largo de su matrimonio.

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