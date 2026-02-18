James Van Der Beek renovó sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento

El actor James Van Der Beek protagonizó un emotivo momento familiar pocos días antes de su fallecimiento. El intérprete y su esposa, Kimberly Van Der Beek, decidieron reafirmar su compromiso en una ceremonia íntima organizada con muy poco tiempo de planificación, rodeados únicamente por su círculo más cercano.

Según relató Kimberly a la revista PEOPLE, la renovación de votos se llevó a cabo en un ambiente sencillo y cargado de simbolismo. Amigos cercanos se encargaron de preparar el espacio con flores, velas y nuevos anillos, mientras que el músico Poranguí aportó el acompañamiento musical durante el acto, que incluso contó con invitados conectados de manera virtual.

La pareja, que compartió más de una década de matrimonio, enfrentó juntos una dura batalla luego de que el actor fuera diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023. Durante ese proceso, el artista llegó a reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñó su esposa, quien asumió responsabilidades familiares y de cuidado mientras él luchaba contra la enfermedad.

El matrimonio formó una familia con seis hijos y mantenía una vida tranquila en Texas, donde solían compartir momentos cotidianos y familiares. La renovación de sus votos quedó como uno de los últimos recuerdos que sellaron su relación antes de la muerte del actor, ocurrida el pasado 11 de febrero.