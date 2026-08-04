Presentarán anteproyecto de ley para sancionar a menores desde los 13 años por delitos graves

El diputado de la provincia de Colón, Jairo Salazar, anunció que presentará un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca establecer sanciones para menores de edad desde los 13 años que cometen delitos graves, como homicidio y robo agravado.

El diputado explicó que la iniciativa también contempla responsabilidades para los padres o tutores de menores de 12 años o menos que incurran en actos delictivos, quienes podrían ser llamados a responder ante la justicia.