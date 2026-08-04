Meduca entrega computadoras a docentes de las 16 regiones escolares del país

El Ministerio de Educación (Meduca) realizó la entrega de computadoras a docentes de las 16 regiones escolares del país, con el objetivo de fortalecer las herramientas tecnológicas dentro del sistema educativo.

Los equipos cuentan con aplicaciones de inteligencia artificial y pueden funcionar sin conexión a internet, lo que permitirá mejorar la accesibilidad, especialmente en áreas de difícil acceso.

La ministra de Educación destacó que esta iniciativa representa un ahorro importante para el Estado y busca brindar mayores oportunidades de conectividad y apoyo tecnológico a los educadores.