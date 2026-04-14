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Más de 20 mil transportistas habilitados para el subsidio de combustible

Published

16 horas atrás

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El Director de la ATTT confirmó que la cifra, hasta el momento, de transportistas que pueden gozar del subsidio del combustible de 20 mil.

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