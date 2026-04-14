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Primera prueba del monorriel de la Línea 3
El Metro de Panamá realizó la primera prueba del monorriel de la Línea 3. El recorrido se hizo desde Patio y talleres hasta ciudad del Futuro.
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