Ministro Orillac inspecciona clínica hospital de Bienestar Animal en San Miguelito

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, inspeccionó este lunes las instalaciones de la Clínica Hospital de Bienestar Animal “Más Colas” en Los Andes No. 2, San Miguelito, obra que será, próximamente, inaugurada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Se trata de otro proyecto más que fue rescatado por la administración Mulino luego de sufrir retrasos en el anterior gobierno.

La construcción de la Clínica Hospital de Bienestar Animal en San Miguelito representa un hito en la salud pública y el cuidado de mascotas en Panamá, ofreciendo beneficios directos tanto a los animales como a la economía de las familias del distrito.

Contará con servicios médicos integrales, entre ellos consulta externa, medicina general, urgencias, hospitalización, cirugía, vacunación, laboratorio e imagenología.

Está provisto una recepción, área de Curación, consultorios, laboratorio, dos quirófanos, área de recuperación, sala de ultrasonido y rayos X, aislamiento, depósito de comida, dormitorios, tina de baño, lavandería, comedor, oficinas administrativa y baños.

El hospital, que fue construido por B/. 246 mil balboas por la empresa Isobox Inc; operará bajo la administración de la Fundación Manchitas.

El ministro Orillac recorrió la instalación mientras escuchaba sobre los últimos detalles que se necesitan para la apertura, de parte de la presidenta de la Fundación Manchitas, Susana Mora, y de la médico veterinaria Zamira Nader, directora médica de la clínica hospital.

En los próximos días, la población de San Miguelito podrá beneficiarse de esta instalación, necesaria para el bienestar de sus mascotas.