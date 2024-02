Mbappé comunica al PSG que se irá del club al final de la temporada

x

Kylian Mbappé ha comunicado el Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club al final de la temporada.

El astro francés informó el jueves al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi que no seguirá en el club cuando finalice su contrato, al final de esta temporada, confirmaron el jueves a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación.

Ambas fuentes pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para pronunciarse públicamente