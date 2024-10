Mbappé desmiente tener una denuncia en Suecia por violación

Los representantes del astro del fútbol francés Kylian Mbappé rechazaron como “falsos e irresponsables” los reportes de los medios suecos que dicen que el jugador es objeto de una investigación por violación en el país nórdico.

Sin citar fuentes, varios medios suecos, incluidos los tabloides Expressen y Aftonbladet y las emisoras SVT y TV4, informaron que el delantero del Real Madrid fue objeto de una denuncia de violación después de una visita a Estocolmo la semana pasada.

En respuesta a los informes, los fiscales suecos emitieron un breve comunicado el martes, indicando que se denunció una violación a la policía, pero no nombraron a ningún sospechoso.

“Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo”, dice el comunicado publicado por la Fiscalía sueca.

La fiscal Marina Chirakova, que dirige la investigación, se negó a dar más detalles.

“Por mi parte, no puedo confirmar si hay un sospechoso en el caso”, dijo a The Associated Press.

Por lo general, las autoridades suecas no hacen públicos los nombres de los sospechosos hasta que se presentan cargos o se ordena la detención preventiva de un sospechoso.