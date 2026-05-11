Meduca reporta salida de docentes tras escándalo por diplomas falsos

El Ministerio de Educación (MEDUCA) investiga una presunta red de diplomas falsos luego de que más de 200 docentes renunciaron o abandonaran sus cargos tras denuncias por títulos universitarios irregulares utilizados en concursos de vacantes.

La entidad presentó una segunda denuncia por 41 nuevos casos de diplomas falsificados. Según la ministra Lucy Molinar, varias universidades confirmaron que algunos implicados nunca estudiaron en sus instituciones.

Las provincias y regiones con más casos detectados son Darién, Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, Chiriquí y Herrera. Además, MEDUCA señaló que más de 30 funcionarios administrativos estarían vinculados a la red de corrupción.

Hasta el momento, el ministerio ha presentado 141 denuncias y siete querellas relacionadas con delitos contra la administración pública, incluyendo uso de documentos falsos, malversación de fondos y cobro indebido de salarios.

Las autoridades continúan las investigaciones junto a universidades, mientras crece la preocupación por la posible falta de docentes en algunos planteles escolares.