Exjugador de la Selección Darwin Pinzón por intento de homicidio

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Exjugador de la Selección Darwin Pinzón por intento de homicidio
El exjugador de la Selección Nacional de fútbol, Darwin Pinzón, fue detenido este lunes por un supuesto intento de homicidio.
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