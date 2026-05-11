El regreso de «El Diablo Viste de Prada» se convierte en fenómeno mundial

La secuela de «El Diablo Viste a la Moda 2» se afirma como uno de los estrenos más exitosos en el cine de este año. En su primer fin de semana en los países de la antigua Unión Soviética excluyendo Rusia y Bielorrusia el filme lideró la taquilla con una ganancia cercana a los 2 millones de dólares.

Esta nueva película también ha conseguido ser una de las más vistas en lugares como Italia, Brasil, Reino Unido, México, Australia, China, Alemania, España y Corea del Sur, lo que confirma la gran expectativa que había por el regreso de esta historia.

La película vuelve a reunir a Meryl Streep y Anne Hathaway en los conocidos papeles de Miranda Priestly y Andy Sachs. En esta nueva historia, los sucesos ocurren años después de lo que sucedió en la película anterior, mostrando a Andy de nuevo en el exigente mundo de la publicación.

Con una respuesta firme en la taquilla mundial y el regreso de sus actores principales, la segunda parte de «El Diablo Viste a la Moda» demuestra que el mundo de la moda y las competencias editoriales siguen encantando a nuevas generaciones de espectadores.