Mejor cameo, mejor romance y mejor perro previo a los Oscar

Los Premios de la Academia honran muchas cosas de las películas, pero no todas y a veces algunos aspectos memorables quedan fuera. Previo a los Oscar del domingo, los periodistas y críticos de cine de The Associated Press Lindsey Bahr (L.B.) y Jake Coyle (J.C.) comparten la selección de sus propios premios, algunos menos convencionales que otros.

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO: Cory Michael Smith, “May December” (“Secretos de un escándalo”). A veces, las mejores actuaciones de reparto son las que nunca, nunca recibirán el “empujón de los premios”, como el brillante Cory Michael Smith como Georgie Atherton en “May December”. Con su energía sutilmente maníaca, su sonrisa triste y ese horrible cabello decolorado, la suya es ese tipo de presencia innegable que se roba las dos escenas en las que aparece y también cambia por completo todo. Pero así es como funciona la temporada de premios y algo que sólo nuestros amigos estrategas de premios pueden justificar.