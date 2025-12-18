3I/ATLAS: El cometa que viene de fuera de nuestro sistema solar

El cometa 3I/ATLAS ha atraído la atención mundial en este año, no solo debido a su gran tamaño y rapidez, sino también a su enigmático origen. Viniendo del espacio exterior, es el tercer objeto interstelar que se ha visto a lo largo de la historia, tras 1I/’Oumuamua en 2017 Y 2I/Borisov en 2019.

Este cometa se mueve a una impresionante velocidad de 246,000 km/h, lo que sugiere que no está influenciado por la gravedad del Sol y solo pasa por nuestro sistema solar como un visitante temporal. El 19 de diciembre de 2025, se acercará a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros, que es cerca de 1.8 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esta distancia garantiza que no representa un riesgo de choque.

Un cometa único con misterios por resolver

La ruta del 3I/ATLAS indica que no volverá a nuestro sistema solar, lo que lo convierte en una ocasión excepcional para el estudio. Desde su descubrimiento, ha sido observado con algunos de los telescopios más modernos, incluidos el Hubble y el James Webb. Estos exámenes han mostrado que el cometa presenta rasgos similares a los de los cometas de nuestro sistema solar, como la emisión de una nube de polvo y la creación de una cola de gas.

Asimismo, el telescopio James Webb ha identificado la emisión de gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua, lo que sugiere que su composición es compleja y distinta a la de otros cometas en nuestro sistema. Este cometa también ha sorprendido a los investigadores por su composición: tiene más dióxido de carbono que agua y más níquel que hierro, lo que plantea interrogantes sobre su origen y estructura.

¿Un misterio cósmico?

El cometa 3I/ATLAS ha suscitado teorías sobre la posibilidad de que se trate de una nave espacial o tecnología de civilizaciones extraterrestres, aunque la NASA ha rechazado estas ideas. Según Amit Kshatriya de la NASA, «toda la evidencia muestra que es un cometa.» Sin embargo, su naturaleza interestelar sigue siendo un enigma que amplía los límites del conocimiento humano.

Un fenómeno visible hasta 2026

Las observaciones del cometa segurián hasta, por lo menos, septiembre de 2026, lo que brindrá a los científicos la oportunidad de analizar su composición y comportamiento en su fase más activa. A medida que se recojan más datos, se espera que el 3I/ATLAS entregue nuevas pistas sobre la formación de cuerpos interestelares y la astrobiología.

Como mencionó la astrónoma María Teresa Ruiz, «Somos la primera generación de nuestra especie que conoce su historia cósmica.» Y, sin lugar a dudas, los misterios que el 3I/ATLAS podría desvelar serán solo una minúscula parte de esta narrativa extensa del universo.