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HISTORIA DEL MUNDIAL 2026

Alemania y su histórica presencia en los Mundiales

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4 horas atrás

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En la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, Alemania disputará su Mundial número 21 y el 19.º de manera consecutiva, consolidándose como una de las selecciones más históricas y constantes del fútbol internacional.

La selección alemana solo estuvo ausente en las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Desde su debut en Italia 1934, se convirtió en una potencia mundial gracias a su disciplina táctica, fortaleza mental y enorme competitividad.

Alemania es tetracampeona del mundo tras conquistar los títulos de 1954, 1974, 1990 y 2014, siendo junto a Italia la selección europea con más Copas del Mundo ganadas. Además, es el combinado nacional que más finales ha disputado en la historia de los Mundiales, con un total de ocho, de las cuales ganó cuatro y perdió cuatro.

A pesar de su enorme legado, el conjunto alemán vivió dos de sus campañas más decepcionantes recientemente, al quedar eliminado en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En el apartado individual, Miroslav Klose posee un récord histórico al ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 goles en 24 partidos. Detrás de él aparecen otras leyendas alemanas como Gerd Müller, con 14 tantos, y Jürgen Klinsmann, con 11.

Con una mezcla de historia, títulos y grandes figuras, Alemania continúa siendo una de las selecciones más respetadas y temidas en cada Copa del Mundo.

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