México vuelve a fracasar en la Copa América

Aunque los dirigentes apoyaron la decisión de Lozano de dejar fuera a cinco referentes de la selección en los últimos años, la derrota aumenta la presión sobre el entrenador por la falta de resultados. Desde que asumió el cargo en mayo del año pasado, Lozano acumula siete derrotas en 21 encuentros.

“Siempre que no se cumple un objetivo genera malestar y dudas, no importa quién este aquí (en el banquillo)”, señaló Lozano. “Pero los jugadores creyeron en esto hasta el final y eso no es algo fácil de general, esta unión y el compromiso. Al final esa decisión no me corresponde a mí”.

El entrenador mexicano dijo que en los próximos días elaborará un reporte que le entregará al comisionado Juan Carlos Rodríguez para su evaluación.

La decisión sobre su continuidad no recae por completo en el comisionado sino en los dueños de los 18 clubes de la primera división que se reunirán el miércoles y podrían tomar una decisión anticipada.

“El proceso está claro, queríamos salir adelante mostrar una cara protagonista y hoy nos hemos quedado en la orillita”, añadió Lozano. “Enfrentamos a jugadores de talla internacional, Ecuador va en el cuarto lugar en (las eliminatorias de la) CONMEBOL. Es un equipo muy fuerte y vino por el resultado que les daba”.

El seleccionador, que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, relevó como interino al argentino Diego Cocca, quien fue cesado luego de siete encuentros y luego de ganar la Copa Oro, apoyado por los jugadores, aseguró el trabajo definitivo.

“Estamos tristes porque pensamos que podíamos hacer mejor las cosas”, dijo el zaguero Yohan Vázquez, quien pasó a ser titular desde la llegada de Lozano. “No creo en tirar la toalla, tengo ganas de revancha y quiero seguir intentando. Hay que ver que cosas podemos aprender de esta dolorosa derrota”.

Además de las cinco bajas por decisión del entrenador, Lozano tuvo que padecer por las lesiones del portero Luis Malagón y del volante Edson Álvarez, dos jugadores considerados como titulares.

“Me da tranquilidad como se ha peleado, como se ha luchado, no nos sobra nada, pero no nos falta nada”, agregó Lozano. “Tenemos que estar convencidos que este es el camino, veo argumentos para pensar que este equipo puede luchar contra cualquier selección”.