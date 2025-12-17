Warner Bros. Discovery considera «inadecuada y riesgosa» la oferta de Paramount

Resumen clave

El consejo de Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado de forma unánime la oferta de compra realizada por Paramount Skydance.

La empresa considera que esta propuesta no ofrece un valor adecuado ni mejora su colaboración estratégica con Netflix.

La decisión final dependerá de los accionistas, a pesar de la negativa recomendación del consejo.

Este proceso podría tomar varios meses y tendrá importantes consecuencias para la industria audiovisual.

Lo esencial de la decisión

El consejo de Warner Bros. Discovery (WBD) ha anunciado oficialmente su rechazo a la oferta hostil de Paramount Skydance, al considerar que la propuesta no es beneficiosa para los accionistas y conlleva significativos riesgos financieros y estratégicos.

La compañía comunicó esto en un mensaje dirigido a los inversores.

Según WBD, la oferta de Paramount no tiene el valor necesario y genera dudas, especialmente al compararla con el plan de fusión previamente acordado con Netflix, que continúa avanzando según lo planeado.

Posturas enfrentadas

Paramount Skydance argumenta que su oferta ofrece «mayor valor y certeza» a los accionistas, con un precio de 30 USD por acción.

En cambio, WBD cuestiona la solidez financiera de la propuesta, señalando que una gran parte del finaciamiento proviene de capital externo, incluidos inversores de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi.

Paramount rechaza estas inquietudes y asegura tener respaldo financiero adecuado. Sin embargo, WBD se pregunta por qué los actuales propietarios de Paramount no contribuyen con más recursos propios.

Qué viene ahora

La oferta de Paramount tiene como fecha límite el 8 de enero, aunque podría prorrogarse.

Mientras tanto, Netflix avanza con su plan de adquirir activos clave de WBD, que incluyen Warner Bros. Pictures y HBO Max.

El proyecto prevé la división de WBD en dos empresas que cotizarán en el mercado el próximo verano: Warner Bros. (activos de cine y streaming), que sería adquirida por Netflix tras obtener la aprobación regulatoria. Discovery Global, que incluirá CNN y otros canales de televisión.

Contexto político

El presidente Donald Trump ha declarado que participará en la revisión regulatoria y ha sugerido su preferencia por la oferta de Paramount.

Sus comentarios incluyeron duras críticas hacia CNN, que es parte de WBD, y mostró su apoyo a la venta del canal.

El futuro de Warner Bros. Discovery se encuentra en un punto crucial. Con una oferta hostil sobre la mesa, un acuerdo estratégico en curso con Netflix y un entorno político y regulatorio activo, serán los accionistas quienes decidirán el camino a seguir de una de los mayores conglomerados de entretenimiento a nivel mundial.