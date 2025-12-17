ENTRETENIMIENTO
Warner Bros. Discovery considera «inadecuada y riesgosa» la oferta de Paramount
Resumen clave
- El consejo de Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado de forma unánime la oferta de compra realizada por Paramount Skydance.
- La empresa considera que esta propuesta no ofrece un valor adecuado ni mejora su colaboración estratégica con Netflix.
- La decisión final dependerá de los accionistas, a pesar de la negativa recomendación del consejo.
- Este proceso podría tomar varios meses y tendrá importantes consecuencias para la industria audiovisual.
Lo esencial de la decisión
El consejo de Warner Bros. Discovery (WBD) ha anunciado oficialmente su rechazo a la oferta hostil de Paramount Skydance, al considerar que la propuesta no es beneficiosa para los accionistas y conlleva significativos riesgos financieros y estratégicos.
La compañía comunicó esto en un mensaje dirigido a los inversores.
Según WBD, la oferta de Paramount no tiene el valor necesario y genera dudas, especialmente al compararla con el plan de fusión previamente acordado con Netflix, que continúa avanzando según lo planeado.
Posturas enfrentadas
- Paramount Skydance argumenta que su oferta ofrece «mayor valor y certeza» a los accionistas, con un precio de 30 USD por acción.
- En cambio, WBD cuestiona la solidez financiera de la propuesta, señalando que una gran parte del finaciamiento proviene de capital externo, incluidos inversores de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi.
Paramount rechaza estas inquietudes y asegura tener respaldo financiero adecuado. Sin embargo, WBD se pregunta por qué los actuales propietarios de Paramount no contribuyen con más recursos propios.
Qué viene ahora
- La oferta de Paramount tiene como fecha límite el 8 de enero, aunque podría prorrogarse.
- Mientras tanto, Netflix avanza con su plan de adquirir activos clave de WBD, que incluyen Warner Bros. Pictures y HBO Max.
- El proyecto prevé la división de WBD en dos empresas que cotizarán en el mercado el próximo verano: Warner Bros. (activos de cine y streaming), que sería adquirida por Netflix tras obtener la aprobación regulatoria. Discovery Global, que incluirá CNN y otros canales de televisión.
Contexto político
El presidente Donald Trump ha declarado que participará en la revisión regulatoria y ha sugerido su preferencia por la oferta de Paramount.
Sus comentarios incluyeron duras críticas hacia CNN, que es parte de WBD, y mostró su apoyo a la venta del canal.
El futuro de Warner Bros. Discovery se encuentra en un punto crucial. Con una oferta hostil sobre la mesa, un acuerdo estratégico en curso con Netflix y un entorno político y regulatorio activo, serán los accionistas quienes decidirán el camino a seguir de una de los mayores conglomerados de entretenimiento a nivel mundial.
