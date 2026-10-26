Ministro Chapman: «Respuesta del gobierno a las afectaciones del terremoto fue rápida»

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapmán, defendió ante la Asamblea Nacional la velocidad de la respuesta gubernamental tras el sismo, destacando que organizaciones internacionales y expertos extranjeros han elogiado la eficiencia de las acciones tomadas en comparación con los parámetros globales.

Durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto, explicó que la administración actual sigue enfocada en reconstruir los hogares dañados y distribuir suministros básicos como agua y comida en las provincias más golpeadas, tales como Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.