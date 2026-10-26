Economía panameña reporta indicadores fuertes de crecimiento en ventas, empleos y confianza de las empresas

Tres importantes indicadores que miden las ventas, la confianza y la generación de empleos confirman que la economía panameña está en franca recuperación y crecimiento. Esto es el resultado de un estricto programa de corrección y reordenamiento de las finanzas públicas ejecutado por el gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Un muestreo que mide la Tendencia Positiva de Venta por actividad económica, publicado por firma de servicios de asesoría de negocios ELEMENTE, reveló que, en septiembre de este año, el 53% de las empresas nacionales reportaron un aumento en sus ventas frente al mismo mes del año pasado.

En este informe, que toma como base el Informe de Actividad Económica de Contraloría, destacan actividades como las finanzas, donde el 80% de las empresas de este sector dijo haber tenido una mayor venta que el año previo. Le siguen el sector agropecuario, donde el 60% de las empresas dicen haber tenido un aumento en sus ventas; bienes raíces, 59%; comunicaciones, 67%; hoteles, 67%; industria, 53%; construcción, 50%; comercio al por menor, 50%; banca, 50%; y energía, 50%.

El muestreo también refleja una tendencia positiva en la generación de empleos. El 88% de las empresas nacionales dijeron en septiembre que esperan aumentar o mantener el número de empleados durante los próximos 12 meses.

De este grupo, el 33% de las empresas indicó que espera aumentar su número de empleados y otro 55% dijo que mantendrá la cantidad de trabajadores que tiene actualmente. Cabe destacar que el porcentaje de empresas que esperan aumentar el número de empleados subió seis puntos porcentuales, de 27% a 33%.

Otro indicador que confirma que Panamá se encuentra en un proceso franco de recuperación económica es el alto nivel de confianza entre las empresas. En septiembre de 2026, el Nivel de Confianza Económica (NCE) de las empresas participantes alcanzó 8.2 sobre 10, dentro del rango Alto del indicador. El resultado aumentó 0.4 puntos respecto de agosto de 2026. Las actividades con mayor NCE fueron: comunicaciones (9.7), logística (9.4) y comercio – autos (9.0).