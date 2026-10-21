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Ministro de Exteriores de Irán afirma que su país sigue abierto a la diplomacia

Published

14 horas atrás

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el miércoles en X que Irán sigue abierto a la diplomacia, siempre y cuando Estados Unidos demuestre voluntad de generar confianza y alcanzar una solución.

«Pero si Estados Unidos elige la guerra en lugar de la diplomacia, el resultado será, sin duda, un fracaso estratégico aún mayor», añadió.

Sus palabras se hicieron eco de lo que escribió anteriormente en el *Financial Times*, aunque no ofreció detalles sobre las conversaciones mantenidas con Washington —a través de mediadores— en torno a la reciente propuesta iraní, presentada hace siete días, para poner fin a la guerra y reabrir completamente el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el miércoles ante los periodistas que, si bien los esfuerzos de mediación son bienvenidos, la decisión final sobre qué términos resultan aceptables recae en Trump.

«Estados Unidos no respaldará ningún acuerdo que abra la puerta a que Irán pueda llegar a poseer un arma nuclear. Mientras el presidente Trump esté en el cargo, nunca tendrán un arma nuclear», agregó.

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