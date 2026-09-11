Miviot cuenta con 263 potenciales beneficiarios identificados para viviendas  de interés social en Panamá Este

A través de una intensa jornada de captación y evaluación social el equipo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) de la Regional de Las Mañanitas, ha logrado identificar, a la fecha, unas 263 familias del área este del distrito de Panamá que aplican para viviendas de interés social.

Esta gestión se realiza para cubrir las 300 viviendas que el Miviot proyecta construir a través de una Adenda del contrato 53-16 de Techos Esperanza, a beneficio de familias de los corregimientos de Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora, Las Garzas y San Martin, que viven en mal estado y aplican para ser beneficiados con una unidad básica.

La Regional a través de su equipo de trabajo ha logrado remitir 150 expedientes a la Dirección Nacional de Desarrollo Social para su revisión y aprobación; mientras se mantienen 113 expedientes entre completos e incompletos, estos últimos, se les da seguimiento diario a través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias a las personas hasta que cumplan con los documentos necesarios para aplicar al beneficio.

El equipo social y técnico continua los recorridos en las diferentes comunidades vulnerables del área, para identificar las 37 familias restantes que vivan en malas condiciones o parejas jóvenes que viven agregadas con familiares y no han podido construir un hogar digno para sus familias por falta de recursos económico; dando prioridad a personas con algún grado de discapacidad, enfermedad y adultos mayores.

A través de estas soluciones habitacionales el Miviot busca garantizar el acceso a un hogar digno, mejorando su calidad de vida en un entorno saludable y seguro a cerca de mil 500 personas.

Jesus Espinosa, director regional, indicó que paralelo a estas acciones, personal de cuadrilla trabaja en el proyecto de construcción de una unidad básica para una familia de bajos recursos en Altos de Paso Blanco en el corregimiento de Las Garzas la cual registra un 75% de avance.

Además, se está en coordinación con la Dirección Nacional de Mejoramiento Habitacional para la próxima evaluación de potenciales beneficiarios con miras a una futura licitación de 150 viviendas de interés social a beneficio de familias de diferentes sectores del área de Panamá Este.