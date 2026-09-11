American Horror Story estrena tráiler de su temporada 13

Los seguidores de American Horror Story ya tienen más miedo en camino. Este jueves se lanzó el tráiler oficial de la temporada 13, una nueva parte de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que traerá de vuelta a varias caras familiares de la franquicia.

Entre los regresos más anticipados se encuentran Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters, quienes volverán a interpretar personajes de temporadas pasadas de la serie.

Las brujas enfrentan nuevos peligros

Una de las tramas clave de esta temporada girará en torno aode Cordelia Go, que será nuevamente interpretada por Sarah Paulson. Este personaje, sigue siendo la Suprema de las brujas y será la que advierta sobre la llegada de una oscuridad inminente.

Cordelia comienza a notar señales que presagian una calamidad para las brujas, lo que lleva a una narrativa donde el riesgo regresará para este grupo de personajes.

El retorno de figuras de temporadas anteriores también permitirá la creación de nuevas relaciones dentro del mundo de American Horror Story, una de las características que ha definido a la serie desde su inicio.

¿Cuándo se estrena la temporada 13?

La nueva temporada de “American Horror Story” debutará el jueves 24 de septiembre de 2026 en América Latina a través de Disney+. Contará con 13 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno.

El lanzamiento tendrá un formato diferente. En la primera semana de estreno se lanzarán tres episodios, y en la segunda semana se agregarán otros tres.

Luego de eso, la plataforma pondrá a disposición dos episodios cada semana hasta el final de la temporada, programado para el 29 de octubre de 2026.

Con el regreso de personajes conocidos y una nueva amenaza para las brujas, American Horror Story se alista para celebrar su decimotercera temporada con una historia que promete reconectar diferentes momentos de la franquicia.