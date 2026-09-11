Película «Chichero» busca representar a Panamá en los Óscar y Goya 2027

La película «Chichero», dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, surge como una potente obra cinematográfica que busca representar a Panamá en certámenes internacionales como los Premios Óscar y Goya 2027.

Ambientada en la convulsa década de los 80, la narrativa sigue la vida de Josué, un joven que huye de la violencia extrema del grupo Sendero Luminoso en Perú para perseguir su sueño de ser boxeador en un Panamá, que se encontraba bajo el control militar.

El filme explora profundamente la experiencia del migrante y la dualidad de una sociedad panameña que ocultaba sus propias crisis políticas tras una fachada de alegría y prosperidad.