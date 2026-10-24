Panamá avanza en el diseño de un sistema nacional de información del patrimonio cultural

Panamá avanzará en la organización y gestión de su patrimonio cultural con la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el diseño del Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural de Panamá”, una iniciativa orientada a mejorar las herramientas técnicas e institucionales para identificar, documentar y proteger la riqueza patrimonial de la nación.

El acuerdo contempla una evaluación integral de las capacidades institucionales, los procesos y las necesidades relacionadas con la gestión patrimonial, así como el establecimiento de mecanismos de registro y documentación, la definición de bases tecnológicas y la elaboración de una hoja de ruta para avanzar en el diseño del sistema nacional de información.

Durante el acto de firma, Alexander Leicht, director de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, destacó la importancia de la cooperación entre los organismos internacionales y las instituciones nacionales para avanzar en la protección del patrimonio cultural, mediante el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.

La participación de la UNESCO permitirá acompañar los esfuerzos nacionales con experiencia especializada, orientada a mejorar la gestión de la información patrimonial y contribuir a una planificación más organizada de las acciones de conservación y salvaguardia.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales y de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Amado, resaltó la importancia de la articulación institucional y de la cooperación internacional para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. La firma del convenio representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto en favor de la protección de la memoria histórica y cultural de Panamá.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la necesidad de contar con información confiable y actualizada sobre los bienes patrimoniales, sus condiciones de conservación y los riesgos que enfrentan, de manera que las instituciones puedan establecer prioridades y orientar oportunamente sus intervenciones.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que este convenio representa un paso importante para consolidar las capacidades institucionales y avanzar hacia una gestión patrimonial sustentada en información organizada, herramientas tecnológicas y criterios técnicos.

La ministra explicó que el propósito es construir las bases del Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural de Panamá, una herramienta que permitirá mejorar la identificación, el registro, la documentación y la difusión del patrimonio material e inmaterial del país, además de facilitar la planificación de las políticas públicas para su conservación.

Herrera señaló que el proyecto también contempla el diagnóstico de las capacidades institucionales, la capacitación de los equipos técnicos y el desarrollo de una hoja de ruta para orientar las siguientes etapas de implementación.

Asimismo, enfatizó la importancia de aprovechar la transformación digital para disponer de información que facilite la toma de decisiones y la atención de los sitios patrimoniales.

La titular de Cultura subrayó que Panamá posee una extraordinaria diversidad de bienes históricos, tradiciones, saberes y expresiones culturales presentes en sus provincias, comarcas y comunidades, cuyo valor debe ser reconocido, documentado y preservado para las futuras generaciones.

En ese sentido, reiteró la importancia de la cooperación con la UNESCO y de la participación coordinada de las instituciones públicas, la academia, la sociedad civil y las comunidades en la protección del legado cultural panameño.